Врач назвала неочевидный признак диабета второго типа

Кроется он в цвете ногтей. Если те приобрели желтый оттенок, значит, есть вероятность серьезного заболевания, пишет РИА Новости.
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Также на болезнь могут указывать другие несовершенства ногтевой пластины. Например, ломкость, измененная текстура. Но в первую очередь все же нездоровый цвет.
«В ряде случаев желтый цвет ногтей говорит об инфекции. Диабетики более подвержены грибковой инфекции, называемой онихомикоз. Обычно эта инфекция поражает ногти на ногах, делая ногти желтоватыми и ломкими», – приводит Express слова медика Элизабет Салады.
Врач объяснила, что в здоровом состоянии ноготь должен быть розовым и плоским. Кстати, цвет при этом будет распределяться равномерно. А вот если ноготь выглядит пятнистым, значит, в организме что-то идет не так.
Фото: pixabay.com
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