В эфире программы "О самом главном" врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин объяснил, какой симптом может указывать на раннюю стадию рака кишечника – одного из самых распространенных видов онкологического заболевания среди жителей планеты.
– Длительное отсутствие стула может указывать на серьезные заболевания. После сорока лет в таком случае обязательно нужно сдать анализ кала на скрытую кровь, потому что, к сожалению, очень часто запор является первым симптомом онкологических заболеваний кишечника. Поэтому надо выявить эти проблемы как можно раньше, когда они хорошо поддаются лечению врачами-онкологами, – обратил внимание Сергей Агапкин.
Медик также сообщил, что иногда причина длительного отсутствия стула кроется в гипокинезии.
– Существует такой синдром ленивого кишечника, когда пожилые люди из-за того, что уделяют мало времени какой-нибудь активной деятельности, недостаточно стимулируют моторику кишечника, из-за чего орган начинает хуже работать, – уточнил специалист.
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Врач назвал первый симптом рака кишечника
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