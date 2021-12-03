Врач назвал четыре важнейших витамина для здоровья кожи и волос

Врач Дмитрий Чеснов в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" перечислил основные витамины, которые важны для здоровья кожи и волос.
- Жирорастворимый витамин А питает кожу и улучшает качество волос. Витамин С регулирует плотность и эластичность капиллярной сети, сосудов, улучшая питание кожи, волос и ногтей, - обратил внимание медик.
Жирорастворимый витамин Е, по словам врача, необходимо человеку в качестве универсального антиоксиданта - вещества, которое активно влияет на синтез коллагена, отвечающего за тонус кожи.
И, конечно, для здоровья волос и кожи важны витамины группы В, в частности В7.
- Витамин В7 способствует активации обменных процессов кожи, волос и ногтей, - резюмировал Дмитрий Чеснов.
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