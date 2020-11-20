Операцию сделали 28-летней пациентке из Ельска.
Фото носит иллюстративный характер
Всем детям, которым однажды делали вмешательства на легочной артерии, лет через двадцать-тридцать после операции может потребоваться имплантация клапана. Оперируют их в РНПЦ детской хирургии. Ранее им вшивали протез во время тяжелейшего открытого вмешательства. Это дети, уже пережившие одно или несколько открытых вмешательств.
В новой многоэтапной операции много уязвимых моментов. Специалисты оценивают анатомию коронарных артерий, чтобы не повредить их при имплантации. Путь, по которому заводят клапан пролегает через все сердце.
- Мы проводим имплант через полую вену, правое предсердие, правый желудочек в легочную артерию, - поясняет заведующий отделением рентгеноперационной Павел Черноглаз. - Операция делается через прокол без разреза и искусственного кровообращения.
Павел Черноглаз рассказывает, что представляет собой новый клапан.
- Металлический каркас из специального сплава, внутрь которого вшиты створки обработанного биологического материала. Он и формирует новый искусственный клапан. Через бедренную вену клапан заводится в позицию легочной артерии. Там устанавливается и расширяется специальным баллоном. Сам каркас клапана растягивается при помощи баллона и вжимается в стенку сосуда. Современные биологические клапаны неминуемо изнашиваются спустя 12-15 лет. В будущем в каркас можно будет еще поставить подобный клапан без большой хирургии.
Константин Дроздовский, директор Республиканского научно-практического центра детской хирургии обратил внимание, что технология, которую впервые использовали в центре, применяется во всем мире.
- То, что ее освоили наши специалисты и Минздрав закупил нам эти клапаны - серьезное достижение. У нас теперь есть все, что есть в клиниках за рубежом.
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Впервые в Беларуси пациентке с врожденным пороком сердца имплантировали новый биологический клапан в легочную артерию без разреза
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ