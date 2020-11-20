Впервые в Беларуси пациентке с врожденным пороком сердца имплантировали новый биологический клапан в легочную артерию без разреза

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Всем детям, которым однажды делали вмешательства на легочной артерии, лет через двадцать-тридцать после операции может потребоваться имплантация клапана. Оперируют их в РНПЦ детской хирургии. Ранее им вшивали протез во время тяжелейшего открытого вмешательства. Это дети, уже пережившие одно или несколько открытых вмешательств.В новой многоэтапной операции много уязвимых моментов. Специалисты оценивают анатомию коронарных артерий, чтобы не повредить их при имплантации. Путь, по которому заводят клапан пролегает через все сердце.- поясняетПавел Черноглаз рассказывает, что представляет собой новый клапан.обратил внимание, что технология, которую впервые использовали в центре, применяется во всем мире.