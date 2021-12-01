Возможности индустриального парка "Великий камень" презентовали в Москве дипломатам из 30 стран

Открывая форум, советник-посланник посольства Беларуси в России Павел Легкий отметил, что мероприятие такого плана проходит в дипмиссии не впервые. В 2019 и 2020 годах "Великий камень" уже успешно презентовал в Москве обширный потенциал, которым он обладает в плане развития инвестиционного сотрудничества с зарубежными партнерами.Дипломат подчеркнул, что в Беларуси выстроена целая система поддержки и преференций для инвесторов.– рассказал он.По словам советника-посланника, резидентами индустриального парка могут быть любые компании независимо от страны происхождения капитала.– указал он.В июне 2021 года Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 215, направленный на улучшение инвестиционного климата в "Великом камне". Так, документом предусмотрено создание дополнительных преференций для крупных инвестиционных проектов с объемом инвестиций $ 50 млн и более: для них увеличивается льготный период по налогу на прибыль, упрощаются таможенные процедуры, стоимость земельных участков при приобретении в частную собственность снижается на 25%.– подчеркнул Павел Легкий.– резюмировал советник-посланник.В беседе с журналистами глава администрации парка "Великий камень" Александр Ярошенко заметил, что, несмотря на нынешние непростые условия, нельзя останавливать борьбу за инвестиции.– сказал он.Александр Ярошенко убежден, что площадка парка очень выгодна для инвесторов.– перечислил некоторые преимущества глава администрации индустриального парка.– подчеркнул Александр Ярошенко.На форуме был представлен потенциал индустриального парка "Великий камень" в реализации промышленных, инновационных и научно-технических проектов в Беларуси. Спикеры рассказали представителям дипкорпуса в Москве о возможностях сотрудничества с парком, инвестиционном потенциале Беларуси, перспективах реализации совместных проектов с белорусскими компаниями.