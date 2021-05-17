Число новых случаев заболевания коронавирусом и смертей в мире снижается вторую неделю подряд, но о конце пандемии говорить пока рано. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.
– Вторую неделю подряд наблюдается снижение числа случаев заболевания и смерти от COVID-19 в мире, – уточнил он.
Вместе с тем руководитель организации констатировал, что "ситуация во многих странах продолжает вызывать обеспокоенность" и "до завершения пандемии еще далеко".
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ВОЗ вторую неделю подряд фиксирует снижение заболеваемости COVID-19 в мире
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