ВОЗ: в Африке лишь 6,6% населения вакцинировано от коронавируса

– уточнила Матшидисо Моэти.Она добавила, что коронавирус по-прежнему представляет серьезную угрозу для жителей Африки. За все время распространения инфекции в странах Африки зафиксировано 8 531 720 случаев заражения коронавирусом и 219 314 смертей.