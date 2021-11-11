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ВОЗ: в Африке лишь 6,6% населения вакцинировано от коронавируса

Страны Африки все еще сталкиваются с трудностями в доступе к вакцинам от коронавируса. Так, от COVID-19 вакцинировано всего 6,6% населения континента. Об этом заявила глава африканского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Матшидисо Моэти, передает ТАСС.


– Прошло 9 месяцев с начала кампании по вакцинации против COVID-19 в Африке. Мы еще далеки от того, чтобы защитить даже наиболее уязвимые группы населения. На текущий день только 6,6% населения Африки вакцинировано от коронавируса по сравнению с 40% во всем мире, – уточнила Матшидисо Моэти. 

Она добавила, что коронавирус по-прежнему представляет серьезную угрозу для жителей Африки. За все время распространения инфекции в странах Африки зафиксировано 8 531 720 случаев заражения коронавирусом и 219 314 смертей.  
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Фото: РЕЙТЕР
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