ВОЗ: свыше 80 стран могут не справиться с задачей вакцинировать 40% населения до конца года

Глава организации напомнил, что ВОЗ поставила ранее в качестве цели добиться 40-процентного охвата вакцинацией против коронавируса населения в каждом государстве к концу текущего года. Впрочем, как отметил Гебрейесус, «82 страны рискуют не достичь этой цели и для трех четвертей из них это связано просто с недостаточными поставками». При этом у четверти государств «имеются определенные ограничения в их способности осваивать вакцины», и организация «работает над этими проблемами», указал глава ВОЗ.По мнению гендиректора, цели в 40% привитого от COVID-19 населения можно достичь, если заявления государств и компаний, которые контролируют поставки вакцины, не будут расходиться с делом. В связи с этим Гебрейесус обратил внимание на тот факт, что страны G20 обещали передать в качестве дара 1,2 млрд доз вакцины международному механизму COVAX, но сейчас поступило только 150 млн доз. Как сказал глава ВОЗ, члены G20 «должны выполнить свои обязательства и поделиться своими дозами немедленно».