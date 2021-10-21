SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.44
EUR: 2.83
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. ВОЗ: свыше 80 стран могут не справиться с задачей вакцинировать 40% населения до конца года

ВОЗ: свыше 80 стран могут не справиться с задачей вакцинировать 40% населения до конца года

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.


Глава организации напомнил, что ВОЗ поставила ранее в качестве цели добиться 40-процентного охвата вакцинацией против коронавируса населения в каждом государстве к концу текущего года. Впрочем, как отметил Гебрейесус, «82 страны рискуют не достичь этой цели и для трех четвертей из них это связано просто с недостаточными поставками». При этом у четверти государств «имеются определенные ограничения в их способности осваивать вакцины», и организация «работает над этими проблемами», указал глава ВОЗ.

По мнению гендиректора, цели в 40% привитого от COVID-19 населения можно достичь, если заявления государств и компаний, которые контролируют поставки вакцины, не будут расходиться с делом. В связи с этим Гебрейесус обратил внимание на тот факт, что страны G20 обещали передать в качестве дара 1,2 млрд доз вакцины международному механизму COVAX, но сейчас поступило только 150 млн доз. Как сказал глава ВОЗ, члены G20 «должны выполнить свои обязательства и поделиться своими дозами немедленно».
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы