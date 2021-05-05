Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) совместно с властями Германии создаст в Берлине центр анализа данных о пандемиях и эпидемиях. Цель – предотвращать и реагировать на них, пишет ТАСС.
«ВОЗ и Германия учредят новый глобальный хаб для пандемических и эпидемических данных, наблюдения и аналитических инноваций», – отмечается в сообщении штаб-квартиры ВОЗ. Предполагается, что данный хаб «будет работать с партнерами по всему миру» и анализировать информацию, дабы «предсказывать, предотвращать и выявлять риски пандемий и эпидемий в мире, а также готовиться к ним и реагировать на них».
Также в тексте сообщения указывается, что речь идет о создании «глобальной платформы», которая даст совместный доступ «к жизненно важным мультисекторальным данным». Сотрудничать в рамках проекта смогут партнеры из разных стран.
Кроме того, хаб будет оказывать поддержку «экспертам в области общественного здравоохранения и политикам», чтобы те могли быстро принимать решения для предотвращения чрезвычайных ситуаций.
Фото: pixabay.com
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ВОЗ и Германия создадут центр для анализа информации об эпидемиях на планете
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