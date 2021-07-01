Во время онлайн-мероприятия Tech Moment компания Volvо сообщила о главных моментах стратегии электрификации. Согласно готовому плану полный переход на электрокары станет возможным к 2030 году. Также предусмотрено глубокое технологическое изменение и разработка моделей новой волны. Первой в линейке станет преемник кроссовера XC90, тогда как роль предвестника электрических "Вольво" следующего поколения достанется Volvo Concept Recharge, передает Motor.ru.
Концепт Volvo Concept Recharge и последующие за ним серийные электромобили будут разработаны на новой платформе-скейтборде с плоской батареей в полу. Ключевыми особенностями станут растянутая колесная база, короткие свесы, колеса большего диаметра и огромный отсек между передними сиденьями.
Отмечается, что в Concept Recharge остались все фамильные черты. Это и фары-мьёльниры с особенной графикой (ночью они «открываются», чтобы показать основные модули), и вертикальные фонари, снабженные выдвижными крыльями с целью уменьшения сопротивления воздуху на высокой скорости. Вместо традиционной решетки радиатора – глухой «щит».
Вместе с тем дизайнеры улучшили линию крыши, занизили капот и изменили положение кресел, установив между ними вещевой отсек. Главное место на передней панели отведено 15-дюймовому дисплею медиасистемы, которая функционирует под управлением Android Automotive OS.
Существует вероятность, что для новых транспортных средств Volvo создаст зонтичную операционку VolvoCars.OS, которая включит в себя бортовые и «облачные» системы и даст разработчикам доступ к встроенным функциям автомобиля. А вместо большого количества блоков управления установят централизованную систему из нескольких мощных вычислительных платформ NVIDIA.
Фото: Volvo
Опубликовано:
1832
Volvo представила предвестника будущей линейки электромобилей
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter