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  2. Волонтеры ГРГУ имени Янки Купалы помогают оказывать помощь беженцам

Волонтеры ГРГУ имени Янки Купалы помогают оказывать помощь беженцам

Волонтеры ГРГУ имени Янки Купалы помогают оказывать помощь беженцам.

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