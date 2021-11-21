Главная Волонтеры ГРГУ имени Янки Купалы помогают оказывать помощь беженцам Опубликовано: 21.11.2021 14:20:00 1747 Волонтеры ГРГУ имени Янки Купалы помогают оказывать помощь беженцам Волонтеры ГРГУ имени Янки Купалы помогают оказывать помощь беженцам. Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым! Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter ГОРЯЧАЯ ТЕМА: Кризис с беженцами у польской границы беженцы граница ГрГУ Юлия ДЕМЕШКО Написать автору Версия для печати Новости и статьи