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Волонтеры COVID-19 помогли более 25 тысячам белорусов с конца марта

Белорусский Красный Крест при поддержке проекта "БЕЛМЕД" и других партнеров в борьбе с распространением COVID-19 продолжает помогать наиболее уязвимым категориям населения, пишет БЕЛТА.

Взаимодействие Министерства здравоохранения, представительства Европейского союза в Беларуси, агентств ООН помогло скоординировать действия и через Белорусский Красный Крест оказать поддержку самым уязвимым гуппам. Всего с апреля этого года было собрано более 170 тысяч евро. Для безопасной работы сотрудников и волонтеров приобретены тысячи масок и комбинезонов, респираторов, перчаток и бахил, несколько сот медицинских многоразовых костюмов, а также 1,1 тысяча литров антисептика.

Благодаря средствам индивидуальной защиты медсестры медико-социальной службы "Дапамога" и сейчас помогают на дому своим тяжелобольным подопечным, а волонтеры занимаются доставкой на дом пожилым людям и гражданам, находящимся на самоизоляции, продуктов питания, медикаментов и других предметов первой необходимости. Всего с конца марта по середину июня волонтеры осуществили свыше 30 тысяч доставок и помогли более 25 тысячам белорусов.

Силы были сосредоточены на людях старше 60 лет. И здесь пришел на помощь коммуникационный опыт проекта "БЕЛМЕД". Были созданы информационные материалы и напечатаны 199 тысяч листовок в формате "Простые советы". Это базовые рекомендации: оставаться дома, сохранять дистанцию, мыть руки, заниматься физкультурой, правильно питаться и сохранять бодрость духа. Важно, чтобы сведения работали максимально эффективно. Например, листовки для пожилых были подготовлены также в расчете на социальные сети в черно-белом варианте, чтобы каждый мог распечатать их на обычном принтере и повесить в своем подъезде, на доске объявлений района.

Для поддержки населения старше 60 лет организована интернет-акция #МолодыеПожилым (баннеры-советы для тех, кто на самоизоляции). Работает инфолиния "Добрый телефон", позвонив на который можно получить психосоциальную и информационную поддержку. Ее оказывают 24 волонтера, которые прошли специальную подготовку. С начала работы на "Добрый телефон" поступило 1,2 тысячи звонков.

Еще одним компонентом взаимодействия БОКК-БЕЛМЕД стала поддержка деятельности 13 координаторов по работе с волонтерами. Они являются своеобразным связующим звеном добровольцев с организациями Министерства здравоохранения и Министерства труда и социальной защиты на региональном уровне, занимаются рекрутингом добровольцев, организуют и сопровождают их деятельность.

Проект "БЕЛМЕД" финансируется Европейским союзом и реализуется ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в партнерстве с Министерством здравоохранения Республики Беларусь.
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