Волонтеры движения «Доброе сердце» Белорусского республиканского союза молодежи благоустроили территорию храма Богоявления Господня в Ленинском районе Минска. Так активисты из числа студенческой молодежи поддержали республиканскую благотворительную акцию «Восстановление святынь Беларуси. Нас объединяет история и вера», которая проходит по всей стране.
Помощь крепких парней оказалась как нельзя кстати: активисты очистили территорию от зарослей кустарника, перенесли и складировали дрова. На то, чтобы сделать все это в одиночку, потребовалось бы несколько дней, а дружной командой единомышленников справились за несколько часов, рассказал первый секретарь Минского городского комитета БРСМ Роман Бондарук:
– Желающих присоединиться к инициативе нашлось немало. Оказание помощи по восстановлению святынь Беларуси уже давно стало для нашей молодежи не единичной акцией, а доброй традицией.
Республиканский благотворительный проект «Восстановление святынь Беларуси» реализуется БРСМ с 2013 года. Его основные цели – воспитание у молодых людей духовно-нравственных ценностей. С 2016 года акция стала межконфессиональной.
Фото предоставлены Минским городским комитетом БРСМ
Опубликовано:
378
Волонтеры БРСМ благоустроили территорию православного храма в Минске
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter