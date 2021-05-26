Волонтеры БРСМ благоустроили территорию православного храма в Минске

Помощь крепких парней оказалась как нельзя кстати: активисты очистили территорию от зарослей кустарника, перенесли и складировали дрова. На то, чтобы сделать все это в одиночку, потребовалось бы несколько дней, а дружной командой единомышленников справились за несколько часов, рассказалРеспубликанский благотворительный проект «Восстановление святынь Беларуси» реализуется БРСМ с 2013 года. Его основные цели – воспитание у молодых людей духовно-нравственных ценностей. С 2016 года акция стала межконфессиональной.Фото предоставлены Минским городским комитетом БРСМ