Volkswagen представил обновленный седан Jetta

Производитель транспортных средств установил в «Джетту» переработанные бамперы, измененную решетку радиатора, легкосплавные диски диаметром от 16 до 18 дюймов. Уточняется, что передний бампер у обычной Jetta и версии GLI теперь унифицирован и различается только исполнением встроенной решетки. На корме находятся два патрубка выпускной системы.Главным обновлением в салоне стал восьмидюймовый приборный экран. За доплату автолюбители смогут получить дисплей диагональю 10,2 дюйма с несколькими режимами отображения виртуальных приборов. Отмечается, что у модификации GLI это является стандартным оснащением.Все комплектации отныне включают телематическую систему Car-Net. Также изменен набор отделочных материалов. Транспортные средства начального уровня имеют тканевые сиденья с ромбовидным рисунком, а более дорогие транспортные средства получили натуральную кожу вулканического оттенка. У GLI же представлены перфорированные кожаные сиденья и красные акценты по всему салону.В США и Канаде в обновленную Jetta устанавливают мотор 1.5 TSI семейства EA211 Evo, который развивает 160 лошадиных сил и 250 Нм. Такой же двигатель использует американский Taos.Фото: скриншот видео