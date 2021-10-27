Волгоградец поджег подругу, чтобы проверить, не ведьма ли она

По данным правоохранителей, в мае нынешнего года житель города Новоаннинский устроил застолье со своей подругой. Во время посиделки между ними возникла ссора из-за отказа женщины возобновлять с приятелем близкие отношения. Тогда волгоградец подумал, что его знакомая ведьма, поскольку у нее светятся глаза. Он решил проверить, горит женщина или нет. Взяв из сарая канистру с бензином, мужчина облил ее и поджег зажигалкой.Женщина начала сбивать огонь руками, ее приятель помогал, затем натер ее мазью и уложил спать. На следующий день пострадавшей стало хуже, она обратилась к медикам. В результате у нее были ожоги 1, 2, 3 степени тяжести головы, шеи, груди и рук.По данному факту против мужчины возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с мучениями для потерпевшего". Материалы дела переданы в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.