Военнослужащие подарили воспитанникам Андреевского детского дома интерактивную панель

«Участники АРМИ – детям». Под таким девизом прошла в Андреевском детском доме под Оршей благотворительная акция участников Армейских международных игр – 2020, которые недавно вернулись в Беларусь, сообщается на официальном сайте оборонного ведомства нашей страны.
В качестве подарка военнослужащие привезли интерактивную панель, которую ребята будут использовать в обучении. Также приятным сюрпризом для руководства детского дома и детей стал визит министра обороны генерал-майора Виктора Хренина, который находился в рабочей поездке в районе Витебского гарнизона.
К слову, уже более 12 лет военное ведомство ведет шефство над Андреевским детским домом. Социально-педагогическое учреждение было открыто в 1944 году. В 1961 году построено новое здание и создана Андреевская школа-интернат. В 2010 году она была реорганизована в детский дом. Сегодня в нем проживают дети в возрасте от 7 до 17 лет.
В том числе благодаря Министерству обороны у детей появилась возможность жить в укомплектованных и оборудованных бытовой техникой квартирах семейного типа, утеплен фасад здания, отремонтированы и оборудованы спортивный, тренажерный и актовый залы, столовая, компьютерный класс и спальни, работает интерактивный тир.
В распоряжении ребят также появился собственный физиотерапевтический кабинет. Специальные приборы помогают детям укреплять здоровье – начиная от профилактики в сезон простуд, заканчивая терапией и аромапроцедурами.
Ежегодно военнослужащие организовывают для воспитанников Андреевского детского дома поездки в Минск. Дети посещают Минское суворовское военное училище, Музей истории Великой Отечественной войны, историко-культурный комплекс «Линия Сталина», Драматический театр белорусской армии, Белорусский государственный цирк.
В детском доме были рады военнослужащим. В ходе визита министр обороны ознакомился с бытом детей, заглянул в учебные классы и спортзал, обсудил с руководством детского дома нужды и насущные проблемы учреждения, пообщался с ребятами.
– К вам в гости приехали наши военнослужащие, которые участвовали в Армейских международных играх, – сказал Виктор Хренин. – Они решили так отметить свою победу. Спасибо, что пригласили нас в гости. Надеюсь, что наши подарки помогут вам в учебе, поднимут настроение и заставят стремиться к заветным целям и желаниям.
В свою очередь ребята также подготовили небольшую творческую праздничную программу для гостей.
Фото: Министерство обороны
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Военнослужащие подарили воспитанникам Андреевского детского дома интерактивную панель
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