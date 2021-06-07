Водитель грузовика смертельно травмирован в Дрогичинском районе

Смертельное ДТП произошло вчера утром в Дрогичинском районе, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
По данным следствия, 32-летний водитель погрузчика выполнял работы в сенажной траншее на территории сельскохозяйственного предприятия. Двигаясь задним ходом, он наехал на 49-летнего водителя организации, закрывавшего задний борт грузовика. Водитель грузовика от полученных травм скончался на месте.
Следователи и сотрудники управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области осмотрели место ЧП, изъяли документацию организации для последующего изучения. Назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы.
Дрогичинский районный отдел Следственного комитета в отношении водителя погрузчика возбудил уголовное дело по части 1 статьи 144 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности).
Фото: Следственный комитет
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Водитель грузовика смертельно травмирован в Дрогичинском районе
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мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.