Водитель грузовика смертельно травмирован в Дрогичинском районе

По данным следствия, 32-летний водитель погрузчика выполнял работы в сенажной траншее на территории сельскохозяйственного предприятия. Двигаясь задним ходом, он наехал на 49-летнего водителя организации, закрывавшего задний борт грузовика. Водитель грузовика от полученных травм скончался на месте.Следователи и сотрудники управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области осмотрели место ЧП, изъяли документацию организации для последующего изучения. Назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы.Дрогичинский районный отдел Следственного комитета в отношении водителя погрузчика возбудил уголовное дело по части 1 статьи 144 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности).Фото: Следственный комитет