Во вторник будет до 27 градусов мороза

Ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый 2–7 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -19…-24 °С, местами – -25…-27 °С, в северных районах – -13…-18 °С, а днем прогнозируется от -10 °С до -16 °С.В среду, 20 января, облачно с прояснениями. Ночью по Брестской и Гродненской областям, днем на большей части территории Беларуси кратковременный снег, слабая метель; днем по юго-западу мокрый снег, возможен дождь, местами гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южной четверти 5–10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут -16…-23 °С, при прояснениях до -26 °С, по юго-западу – -9…-15 °С, в крайних юго-западных районах Брестской области – -6…-8 °С, а днем синоптики обещают 6–13 градусов со знаком минус, по юго-западу – от -5 °С до +1 °С.В четверг, 21 января, облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем местами, преимущественно по северо-восточной половине страны, кратковременные осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь). Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 5–10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Температурный фон ночью будет колебаться в диапазоне от +1 °С по юго-западу до -15 °С по востоку страны, а ночью ожидается -2…+4 °С.