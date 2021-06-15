Во время проведения ЦТ ограничат вход в университеты

Попасть в вузы можно будет с 15:00.Напомним, ЦТ начинается в Беларуси с 16 июня – в этот день абитуриенты будут сдавать тесты по белорусскому языку. Тестирование по русскому языку пройдет 18 и 19 июня, по обществоведению – 21 июня, по математике – 23 и 24 июня, по биологии – 26 июня, по иностранным языкам – 28 июня, по химии – 30 июня. Далее выпускников ждет испытание по физике, которое состоится 2 июля. ЦТ по истории Беларуси пройдет 4 июля, по географии – 6 июля. Финальным станет испытание по всемирной истории 8 июля.