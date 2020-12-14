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Во время общественной приемной в Лиозно обсуждались платные дороги, соцсети и декретный отпуск

Платные дороги, соцсети и декретный отпуск стали центральными темами, которые обсуждали во время общественной приемной в горпоселке Лиозно Витебской области. 


С 12 ноября в Лиозненском районе работает общественная приемная по сбору поступающих от населения общественно значимых инициатив по вопросам конституционной реформы и иным актуальным проблемам страны и региона. Два раза в неделю, в понедельник и среду с 16:00 до 20:00 прием граждан ведут ответственные лица райисполкома, представители депутатского корпуса. В этот раз вопросы и пожелания выслушала начальник отдела организационно-кадровой работы райисполкома Марина Фалибога-Петухова.


Первый секретарь Лиозненского райкома БРСМ Вероника Новикова предложила ввести обязательное предоставление первого рабочего места выпускникам средних специальных и профессионально-технических учебных заведений, которым труднее трудоустроиться, чем окончившим платно вузы.


Также Вероника Андреевна просила передать по вертикали предложение о том, чтобы работающие члены БРСМ могли уплачивать взносы по заявительному принципу с удержанием из заработной платы не одной суммой 9 рублей, а с разбиением помесячно. Так будет менее чувствительно для кошелька, убеждена первый секретарь. Предложила Вероника Новикова и  раздвинуть возрастные рамки членов организации до 35 лет и установить на законодательном уровне ответственность администраторов групп в соцсетях за контент и размещаемые комментарии.


Начальник Лиозненского филиала РДАУП «Автобусный парк № 1 г. Витебска» Михаил Соловьев убежден, что нужно освободить общественный транспорт от уплаты проезда по платным дорогам. По Лиозненскому району проходит платная автомагистраль Р21, за проезд по которой водители рассчитываются посредством электронной системы BelToll.

Это сказывается на затратах автопредприятия и удорожает стоимость заказных автобусов. К слову, и школьные автобусы тоже вынуждены платить за проезд, так как путь к некоторым деревням, где живут лиозненские школьники, тоже пролегает по Р21. На этой же трассе находится и автозаправка, – озвучил проблему Михаил Валерьевич.

Обсуждение вопроса уменьшения декретного отпуска не оставило равнодушным и начальника отдела по образованию Лиозненского райисполкома Григория Асиряна:


Мне кажется, что если 20–25% молодых мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, отдают свое двухлетнее чадо в детсад, а сами сидят дома в интернете и при этом получают 100% детского пособия, это несправедливо по отношению к тем, кто выходит на работу и получает только 50% пособия на ребенка. Предлагаю тем, кто остается сидеть дома, когда ребенка отдали в сад, не выплачивать детское пособие.

Кроме того, Григория Армаисовича волнует и вопрос зачисления в 10-й класс:


10–11 классы – это третья ступень школьного образования для тех, кто собирается поступать в вуз. Считаю, что нужно в Кодексе по образованию указать конкретные условия зачисления в 10-й класс, например чтобы успеваемость была не менее 7 баллов.

Неравнодушен начальник отдела по образованию и к будущему деревень. Ежегодно в районе сдают в эксплуатацию новые многоквартирные дома, в которых выделяют до 25% квартир для многодетных семей.


У многодетных семей есть выбор – строить жилье на селе или в городе. И естественно, все деревенские выбирают город, начинается отток детей и молодежи. При подушевном финансировании мы не сможем сохранить на селе детсады и школы. И урегулировать это можно только на законодательном уровне, одновременно увеличив строительство жилья на селе, – уверен Григорий Асирян.


Работа общественных приемных продлится до конца декабря. И чем больше проблем поднимут неравнодушные граждане, тем лучше будут подготовлены изменения в общественно-политической системе страны, которые позволят без революционных потрясений реформировать наше общество, укрепить и развить белорусскую государственность, – убеждена Марина Фалибога-Петухова.








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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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