Во время общественной приемной в Лиозно обсуждались платные дороги, соцсети и декретный отпуск

С 12 ноября в Лиозненском районе работает общественная приемная по сбору поступающих от населения общественно значимых инициатив по вопросам конституционной реформы и иным актуальным проблемам страны и региона. Два раза в неделю, в понедельник и среду с 16:00 до 20:00 прием граждан ведут ответственные лица райисполкома, представители депутатского корпуса. В этот раз вопросы и пожелания выслушалапредложила ввести обязательное предоставление первого рабочего места выпускникам средних специальных и профессионально-технических учебных заведений, которым труднее трудоустроиться, чем окончившим платно вузы.Также Вероника Андреевна просила передать по вертикали предложение о том, чтобы работающие члены БРСМ могли уплачивать взносы по заявительному принципу с удержанием из заработной платы не одной суммой 9 рублей, а с разбиением помесячно. Так будет менее чувствительно для кошелька, убеждена первый секретарь. Предложила Вероника Новикова и раздвинуть возрастные рамки членов организации до 35 лет и установить на законодательном уровне ответственность администраторов групп в соцсетях за контент и размещаемые комментарии.убежден, что нужно освободить общественный транспорт от уплаты проезда по платным дорогам. По Лиозненскому району проходит платная автомагистраль Р21, за проезд по которой водители рассчитываются посредством электронной системы BelToll.– озвучил проблему Михаил Валерьевич.Обсуждение вопроса уменьшения декретного отпуска не оставило равнодушным иКроме того, Григория Армаисовича волнует и вопрос зачисления в 10-й класс:Неравнодушен начальник отдела по образованию и к будущему деревень. Ежегодно в районе сдают в эксплуатацию новые многоквартирные дома, в которых выделяют до 25% квартир для многодетных семей.– уверен Григорий Асирян.– убеждена Марина Фалибога-Петухова.