Три жандарма погибли в результате стрельбы, устроенной 48-летним мужчиной во французском департаменте Пюи-де-Дом. Такая информация поступила от телеканала BFM со ссылкой на прокуратуру. Согласно полученным данным, еще один сотрудник правоохранительных органов оказался ранен, пишет ТАСС.
Стрельбу из огнестрельного оружия устроил 48-летний мужчина. Отмечается, что жандармы прибыли для оказания помощи женщине, скрывавшейся от преступника.
В РИА Новости узнали, что стрелок поджег дом в Пюи-де-Дом. В настоящий момент операция продолжается. Мужчина пока не был задержан, выясняется, мог ли он сбежать. Такая информация поступила от BF MTV со ссылкой на мэра.
Фото: pixabay.com
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Во Франции мужчина в результате стрельбы убил трех жандармов
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