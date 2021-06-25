В ночь на 25 июня глава США Джо Байден подписал указ, которым объявил чрезвычайную ситуацию в штате Флорида. Причиной такого решения стало обрушение жилого дома, произошедшее там накануне. Кроме того, президент поручил оказать местным властям федеральную помощь, информирует ТАСС.
– Сегодня президент Джо Байден объявил о наличии чрезвычайной ситуации в штате Флорида и распорядился [предоставить] федеральную помощь в дополнение к усилиям местных властей и [властей] штата в связи с чрезвычайными условиями, возникшими в результате обрушения здания в городе Серфсайд, – уточняется в тексте сообщения пресс-службы Белого дома.
Согласно распоряжению главы США, правительство Флориды получит помощь от Министерства внутренней безопасности страны и Федерального управления по чрезвычайным ситуациям государства.
Опубликовано:
1445
Во Флориде объявлен режим ЧС после обрушения здания
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter