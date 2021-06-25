Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 3.02
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Во Флориде объявлен режим ЧС после обрушения здания

Во Флориде объявлен режим ЧС после обрушения здания

В ночь на 25 июня глава США Джо Байден подписал указ, которым объявил чрезвычайную ситуацию в штате Флорида. Причиной такого решения стало обрушение жилого дома, произошедшее там накануне. Кроме того, президент поручил оказать местным властям федеральную помощь, информирует ТАСС.


Более 50 человек могут находиться под завалами здания во Флориде

Читайте также

Более 50 человек могут находиться под завалами здания во Флориде
– Сегодня президент Джо Байден объявил о наличии чрезвычайной ситуации в штате Флорида и распорядился [предоставить] федеральную помощь в дополнение к усилиям местных властей и [властей] штата в связи с чрезвычайными условиями, возникшими в результате обрушения здания в городе Серфсайд, – уточняется в тексте сообщения пресс-службы Белого дома.

Согласно распоряжению главы США, правительство Флориды получит помощь от Министерства внутренней безопасности страны и Федерального управления по чрезвычайным ситуациям государства.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР
Версия для печати
Новости и статьи
В Минске может появиться наружное метро
В Гомель прибыл «Поезд Победы»
Первый этап военных сборов пограничников запаса завершается в Беларуси
Депутаты проголосовали за окончательное принятие законопроекта, который призван защитить суверенитет и государственный строй
Депутаты приняли законопроект, который вводит Единый день голосования
Педиатр назвал три причины, почему ребенок не разговаривает в 2,5 года
Сивак рассказал о планах Правительства в сфере жилищного строительства
Директор Гродненского музыкального колледжа Анна Саросек о выступлении Президента в Брестской крепости: санкции – это импульс для нашего развития
На площади Государственного флага прошел торжественный ритуал выпуска офицеров Академии МВД
Месси договорился с «Барселоной» о продлении контракта
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Доходит
За прошедшие сутки произошло три лесных пожара
Сивак: для отстаивания национальных интересов в сфере авиаперевозок ведется работа с Международной организацией гражданской авиации
В Москве установлен антирекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки
В Речицком районе пожилая женщина погибла на железной дороге
Сивак: запуск нового инвестиционного цикла будет носит стратегический характер
Сивак: потери от санкций для экономики будут минимальными
Шпаковский: в геополитическом плане Беларуси необходимо применить стратегию глобального разворота на Восток
В Гомельском районе наряд ГАИ преследовал подростков на «Жигулях»
Головченко 26–28 июня посетит с рабочим визитом Казахстан
Грозы, сильные ливни, град и шквалистый ветер. На субботу объявлен оранжевый уровень опасности
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Это сладкое слово «презумпция»
В Бресте во время строительных работ обнаружили почти полторы тысячи патронов к автомату Калашникова
В Ивановской области в результате стрельбы пострадал один человек
БУТБ прогнозирует рост экспортных котировок на молочную продукцию
«Монреаль» стал первым финалистом Кубка Стэнли
В Кобринском районе заслуженные работники АПК делились опытом с молодыми специалистами Брестской области
Сивак: нужно изменить тренд миграции из сел в города
В Речицком районе мотоциклист столкнулся на трассе с лосем и погиб
За пять месяцев индивидуальные предприниматели уплатили в бюджет Могилевской области 28,2 млн рублей
Лукашенко: мы должны сделать все, чтобы сохранить межконфессиональный мир в Беларуси
В 113 районах Беларуси введены запреты и ограничения на посещение лесов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Слякоть внутри
Два частных предприятия в Пинске и Пинском районе недоплатили в бюджет более полумиллиона налогов
Анатолий Сивак: порой деньги в реконструкцию водопроводных сетей вкладываются неэффективно
За январь – май плательщики УСН пополнили бюджет Могилевской области на 51,3 млн рублей
Диетолог объяснила, когда употребление фруктов ведет к набору веса
МИД о санкциях ЕС в отношении Беларуси: в ближайшие недели постепенно будут запущены в действие ответные меры
В Петрикове иномарка сбила 22-летнего мотоциклиста – он в больнице
Уругвайцы и парагвайцы вышли в плей-офф Кубка Америки по футболу
Шпаковский: в Беларуси могут попытаться организовать вооруженную провокацию
Якая гэта кветка? Тэст пра расліны па-беларуску
До встречи на пати. Минская городская организация БРСМ проведет День молодежи
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Цветут сады и вспаханы поля
Врач посоветовал носить маски даже после вакцинации от коронавируса
Директор частного предприятия «ВундерКабель», руководитель Могилевского областного клуба военно-исторической реконструкции «Последний рубеж» Павел Сысой: санкциями нас не запугать
В выходные Москву ожидает редкая погодная аномалия
Авторы