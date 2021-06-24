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Более 50 человек могут находиться под завалами здания во Флориде

Более пятидесяти человек могут быть под завалами, образовавшимися в результате частичного обрушения многоэтажного здания в американском городе городе Серфсайд (штат Флорида). Об этом представитель властей округа Майами-Дейд Салли Хейман сообщила сегодня телекомпании CNN.


Она пояснила, что под завалами может находиться 51 человек. Такое количество людей пока числятся пропавшими. Они не выходят на связь. Допускается, что некоторые из них могли в момент обрушения находиться вне дома.

Представитель властей отметила, что сейчас спасатели завершили поисковые работы и приступили к разбору завалов. Губернатор штата Флорида Рон Десантис ранее призвал горожан  "готовиться к плохим новостям, учитывая масштаб разрушений".

Двенадцатиэтажное здание обрушилось сегодня, известно как минимум об одном погибшем. На месте работают полицейские и сотрудники пожарных служб, спасатели. В районе ограничено движение транспорта, причины инцидента пока неизвестны. 
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Фото: РЕЙТЕР
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