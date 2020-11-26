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Внутри египетской мумии обнаружили необычный артефакт

Американские ученые обнаружили необычный артефакт внутри двухтысячелетней египетской мумии. Соответствующий пресс-релиз опубликован в научном журнале Journal of the Royal Society Interface.

© Depositphotos 

Авторы исследования решили изучить мумию с помощью ускорителя синхротронных частиц, чтобы получить подробные данные о ее содержимом. В результате были обнаружены несколько десятков мелких предметов, включая семимиллиметровый артефакт, сделанный из минерала под названием кальцит.

Данный артефакт находился рядом с животом в месте разреза, через который удалялись органы во время мумификации. По мнению исследователей, этот предмет является амулетом, который был помещен в этом месте специально для духовной защиты мумии. Ученые предположили, что артефакт имеет вид жука-скарабея, который был распространенной формой для амулетов в Древнем Египте.

Также ученые подтвердили версию о том, что мумифицированное тело принадлежало ребенку в возрасте примерно пяти лет. При этом на портрете, нарисованном поверх мумии, изображена взрослая женщина.

Бальзамированное тело, известное как "портретная мумия Хавара 4", обнаружили в 1910–1911 годах, оно датируется I веком нашей эры, пишет РИА Новости.
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