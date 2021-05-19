Внучка королевы Елизаветы II принцесса Беатрис ждет первенца

– Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и господин Эдоардо Мапелло Моцци очень рады сообщить, что осенью этого года они ждут ребенка. Королева была проинформирована, и обе семьи рады этой новости, – говорится в подписи под фотографией, на которой изображены принцесса и ее муж в день свадьбы 17 июля 2020 года.
Пол малыша пока не раскрывается.
На данный момент Беатрис занимает девятое место в линии престолонаследия. Ее ребенок станет двенадцатым правнуком королевы Елизаветы II.
Фото: instagram.com/theroyalfamily/