Внешняя и взаимная торговля ЕАЭС превысила доковидные показатели





В январе – сентябре 2021 года объем внешней торговли со странами вне ЕАЭС составил более 596 млрд долларов США, что на треть больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Уровень доковидного января –сентября 2019 года превышен на 11%. Экспорт увеличился на 39%, импорт – на 24%. Такие данные содержатся в обзоре, подготовленном отделом статистики внешней и взаимной торговли ЕЭК.

В январе – сентябре 2021 года объем взаимной торговли составил почти 52 млрд долларов США, что на 32,5% больше, чем в январе – сентябре 2020 года, и на 16,5% выше доковидного периода января – сентября 2019 года.

Рост объемов экспорта во взаимной торговле зафиксирован во всех государствах союза.

sichevich@sb.by

