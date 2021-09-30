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  2. Внешний госдолг Беларуси в январе–августе уменьшился на 1,5% – до 18,3 млрд долларов

Внешний госдолг Беларуси в январе–августе уменьшился на 1,5% – до 18,3 млрд долларов

Внешний государственный долг по состоянию на 1 сентября составил 18,3 млрд долларов. Он уменьшился с начала года на 0,3 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 1,5%. Об этом информирует Министерство финансов.  

Фото: pixabay.com

Государственный долг Республики Беларусь на 1 сентября 2021 года составил 57,2 млрд рублей и уменьшился по сравнению с началом 2021 года на 0,6 млрд рублей, или на 1,1%.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 сентября 2021 года составил 11,3 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,4 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 14,3%.

В январе–августе 2021 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 799,7 млн долларов США и 191,0 млн рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 132,0 млн долларов США и 92,2 млн рублей.
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