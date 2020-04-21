Внеочередной Евразийский межправсовет пройдет 23 апреля

Фото: архив

БЕЛТА

, — отметили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.Накануне, 20 апреля, состоялось рабочее совещание в формате видеоконференции членов Совета Евразийской экономической комиссии по согласованию некоторых вопросов проекта стратегических направлений. Вице-премьерам стран ЕАЭС удалось продвинуться по трем из четырех остававшихся несогласованными вопросов. В частности, это касается проработки целесообразности либерализации международных автомобильных перевозок грузов для углубления сотрудничества в сфере транспорта, формирования гибких механизмов целевого содействия экономическому развитию стран союза, а также расширения экономического сотрудничества в здравоохранении.Пока нерешенным остается вопрос тарифообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке газа ЕАЭС., — проинформировали в ЕЭК.