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Внеочередной Евразийский межправсовет пройдет 23 апреля

Премьер-министры стран ЕАЭС 23 апреля рассмотрят проект стратегии развития евразийской интеграции до 2025 года, сообщает БЕЛТА.

Фото: архив БЕЛТА

"Внеочередное заседание Евразийского межправительственного совета пройдет 23 апреля в формате видеоконференции, — отметили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии. — Планируется рассмотреть некоторые вопросы стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года".

Накануне, 20 апреля, состоялось рабочее совещание в формате видеоконференции членов Совета Евразийской экономической комиссии по согласованию некоторых вопросов проекта стратегических направлений. Вице-премьерам стран ЕАЭС удалось продвинуться по трем из четырех остававшихся несогласованными вопросов. В частности, это касается проработки целесообразности либерализации международных автомобильных перевозок грузов для углубления сотрудничества в сфере транспорта, формирования гибких механизмов целевого содействия экономическому развитию стран союза, а также расширения экономического сотрудничества в здравоохранении.

Пока нерешенным остается вопрос тарифообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке газа ЕАЭС. "Его планируется дополнительно обсудить на рабочем совещании членов Совета ЕЭК 22 апреля, а затем вынести на внеочередное заседание Евразийского межправительственного совета", — проинформировали в ЕЭК.
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