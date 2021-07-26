В международном аэропорту Тунис-Карфаген усилен контроль за пассажирами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную радиостанцию Mosaique FM.
У входа, в помещении и в зоне пограничного контроля аэропорта отныне начнут дежурить представители силовых структур. Они будут осуществлять проверку всех выезжающих.
Такие меры приняты во исполнение распоряжений президента республики Каиса Саида по ужесточению контроля на пунктах пересечения границы, а также для предотвращения поездок лидеров партий, политических деятелей и депутатов.
Фото: Wikipedia
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Власти Туниса ужесточили пограничный контроль в аэропорту
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