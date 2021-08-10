Власти Латвии ввели режим ЧС на границе с Беларусью

Из-за резкого увеличения числа нелегальных мигрантов латвийское правительство единогласно поддержало введение режима чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью. Об этом на своей странице в Twitter написала глава МВД Латвии Мария Голубева.
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Министр заявила, что укрепление границы начинается немедленно. Отмечается, что минобороны Латвии готово помочь в охране рубежей.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки на латвийско-белорусской границе задержали около 200 нелегальных мигрантов.
В последнее время обстановка вокруг границ Беларуси обострилась. В частности, Госпогранкомитет нашей страны неоднократно заявлял, что Литва насильно выдворяет мигрантов из страны. Так, во вторник, 10 августа, литовские пограничники переместили беременную женщину без сознания с литовской стороны на линию границы и оставили ее там без необходимой медицинской помощи.
Кроме того, 4 августа на этой территории нашли гражданина Ирака в тяжелом состоянии. Мужчина скончался на руках у белорусских пограничников.
Накануне президент Литвы заявил, что странам Балтии необходима помощь ЕС в борьбе с миграцией, а Эстония усилила контроль в приграничных районах из-за возможного наплыва мигрантов.
5 августа Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил силовым структурам страны усилить охрану государственной границы:
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– С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна, – подчеркнул Президент. – Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры. Народ наш должен чувствовать себя спокойно. Он должен знать, что есть мужики, которые готовы их защитить. Вот это мы должны сделать. Элементарно. Не дай бог они начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали, через официальные пропускные пункты.