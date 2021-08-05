Лукашенко: закройте каждый метр границы

Во Дворце Независимости прошло совещание по вопросам ситуации на границе. Обращаясь к участникам, Глава государства отметил:
– Последние события на наших границах с Литвой и Латвией по меньшей мере настораживают. Не столько с Латвией, сколько с Литвой и даже Польшей. Думаю, что если сопоставить все факторы и факты, которые мы наблюдаем в последнее время, пройдя там семь или восемь этапов "цветной революции", у них в плане ничего не осталось. Поэтому вернулись к давно апробируемой тактике – тактике шантажа, давления и даже силовых угроз. Чего стоят их угрозы о том, что они якобы будут концентрировать нелегальных мигрантов якобы на пунктах пропуска (официальных пунктах пропуска между Литвой и Беларусью) по несколько сот, а может быть, даже и тысячу человек и под угрозой оружия выдавливать на территорию Беларуси.
В связи с этим Александр Лукашенко обратил внимание на законодательство и подчеркнул, что защита границы в данном случае грозит конфликтом:
– Потому что мы не можем допустить нарушения государственной границы. Поэтому складывается очень опасная, прямо скажем, обстановка. Но сказать, что мы не предвидели это и не предполагали, будет неправильно. Мы в свое время (и я прежде всего) вас ориентировал на то, чтобы вы были очень внимательны в этом плане к нашим друзьям-товарищам соседям, особенно на Западе.
Президент попросил Госсекретаря Совета Безопасности Александра Вольфовича, которому накануне было поручено обобщить материалы, высказать позицию насчет того, что происходит на западном фланге нашего государства. А председателя Госпогранкомитета Анатолия Лаппо – доложить о том, как Беларусь будет реагировать в данной ситуации:
– То, что они там приняли закон стрелять в мигрантов – бить, давить, травить, мерзавцы полные, но это же их право. Они показали свое лицо. Нас здесь должны беспокоить прежде всего последние метры нашей границы.
Александр Лукашенко поручил силовикам усилить работу по охране государственной границы и предотвращению фактов ее нарушения.
– С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна, – подчеркнул Президент. –Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры. Народ наш должен чувствовать себя спокойно. Он должен знать, что есть мужики, которые готовы их защитить. Вот это мы должны сделать. Элементарно. Не дай бог они начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали, через официальные пропускные пункты. Вы знаете последствия, они тоже. Мы их предупредили – пусть думают. Мяч на их стороне. Но дойти до того, чтобы убивать людей и полуживых выбрасывать на нашу территорию – даже фашисты до этого не додумались. Нацисты – и все, чего про них говорить…
Глава государства также добавил, что пригласил на совещание руководителей практически всех основных силовых структур, чтобы обсудить не только ситуацию, которая складывается на западной и отчасти на южной границе нашей страны, но и вопрос, что происходит вокруг Беларуси, и прежде всего политику Североатлантического блока НАТО:
– В этом контексте очень важно услышать вашу точку зрения о позиции братской нам Украины. Народ – близкий, народ – родной, но руководство Украины, проводя антинародный курс там, взяло ориентацию конфронтации. Мы не говорим, куда они идут: на Запад, на Восток, на Юг. Неважно. Это их дело – определяться. Но в основе их политики лежит конфронтация. Для нас это дополнительная угроза, которой мы не имели ранее.
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