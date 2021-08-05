Лукашенко: закройте каждый метр границы

В связи с этим Александр Лукашенко обратил внимание на законодательство и подчеркнул, что защита границы в данном случае грозит конфликтом:





– Потому что мы не можем допустить нарушения государственной границы. Поэтому складывается очень опасная, прямо скажем, обстановка. Но сказать, что мы не предвидели это и не предполагали, будет неправильно. Мы в свое время (и я прежде всего) вас ориентировал на то, чтобы вы были очень внимательны в этом плане к нашим друзьям-товарищам соседям, особенно на Западе.

