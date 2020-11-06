Власти Австрии объявили о том, что в результате террористического акта в Вене они планируют закрыть "радикальные мечети". Об этом сообщило Австрийское агентство печати.
Решение было принято после встречи главы Министерства внутренних дел страны Карла Нехаммера и министра по делам интеграции в ведомстве федерального канцлера Сюзанне Рааб с главой мусульманской религиозной общины Австрии Умитом Вуралем. Речь идет о лишении правового статуса и роспуске таких мечетей, пишет ТАСС.
В Вене 2 ноября произошла стрельба в шести местах, в том числе рядом с синагогой. В результате атаки четыре человека погибли, 22 получили ранения. Преступника, который был сторонником террористической группировки ИГ, ликвидировали полицейские. Ведется розыск возможных сообщников нападавшего. Власти Австрии назвали произошедшее терактом.
Фото: pixabay.com
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Власти Австрии намерены закрыть мечети, пропагандирующие радикальные идеи
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