Владимир Кравцов: важно не ошибиться в выборе

Участок № 5, на котором сегодня голосовал председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, находится в Гродненской городской гимназии в центре города. Глава региона отметил, что отдал свой голос за стабильную и процветающую страну, за мир и спокойствие на белорусской земле:

– Участие в выборах – это мое право и гражданский долг. А сами выборы Президента – важнейшее политическое мероприятие. Глава государства определяет перспективный курс развития страны, ее внешнюю и внутреннюю политику. И тут очень важно не ошибиться, выбрать того, кто сможет реализовать надежды и пожелания людей.

Владимир Кравцов добавил, что в Гродненской области открыты 656 избирательных участков. В работе избирательных комиссий задействовано свыше семи тысяч человек. Жители Гродненщины активно идут на избирательные участки. Уже к 10 часам утра проголосовало более 42% избирателей.