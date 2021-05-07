Владимир Гусаков: произошедшее в годы войны – огромная трагедия для нашей страны

поделился эмоциями с корреспондентом ИД «Беларусь сегодня»Эти слова прозвучали тем более искренне, что отец академика Владимира Гусакова прошел всю войну, активными ее участниками были многие родственники и односельчане, не все вернулись с фронта. А руководитель аппарата НАНБ академик Петр Витязь, будучи ребенком в годы войны, на своем горьком опыте познал, что такое нацизм:Эти мысли красной нитью проходят в сотнях научных исторических трудов белорусских ученых, в том числе изданных накануне Дня Победы.