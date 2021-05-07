30 тысяч павших в бою, замученных в нацистском плену воинов Красной Армии, партизан, мирных жителей символизирует собой монумент, установленный на 9-м километре трассы Минск – Москва. Много лет за ним ухаживают ученые Национальной академии наук, восстановившие имена некоторых погибших. И сегодня делегация НАНБ пришла возложить цветы к монументу.
– То, что здесь произошло в годы войны – огромная трагедия для страны, – поделился эмоциями с корреспондентом ИД «Беларусь сегодня» председатель президиума НАНБ Владимир Гусаков. – Важно воздать должное и павшим, и живым героям. У нас осталось 46 ветеранов, всех поздравили, оказали помощь. Есть мемориальная доска, посвященная участникам сражений. Совет молодых ученых шефствует над могилами ветеранов, они приведены в порядок.
Эти слова прозвучали тем более искренне, что отец академика Владимира Гусакова прошел всю войну, активными ее участниками были многие родственники и односельчане, не все вернулись с фронта. А руководитель аппарата НАНБ академик Петр Витязь, будучи ребенком в годы войны, на своем горьком опыте познал, что такое нацизм:
– Наверное, нет в Беларуси семьи, которая кого-либо не потеряла в той войне. В нас живет эта память. Но важно, чтобы она передавалась последующим поколениям. Чтобы молодежь понимала, какими жертвами завоеван мир.
Эти мысли красной нитью проходят в сотнях научных исторических трудов белорусских ученых, в том числе изданных накануне Дня Победы.
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Владимир Гусаков: произошедшее в годы войны – огромная трагедия для нашей страны
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