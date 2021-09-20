ВКонтакте внедрила передовую технологию передачи данных

Соцсеть ВКонтакте одной из первых в мире внедрила передовую технологию передачи данных на основе нового интернет-протокола QUIC и вдвое ускорила доставку контента в веб-версии и мобильных приложениях. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на в пресс-службу социальной сети.
Переход на новый сетевой протокол позволил в два раза сократить время доставки контента во всех регионах и по всему миру: пользователи смогут быстро обмениваться фото, текстовыми сообщениями и комментариями, музыкой, обновлять новостную ленту. Медленный интернет или низкая производительность устройства не будут препятствовать общению. То есть можно будет делиться файлами и общаться в метро, во время путешествий, за городом или в лесу.
Общее время доставки контента сократилось на 55%, а суммарное число ежедневно просматриваемых событий выросло более чем на 250 миллионов. В слабых сетях пользователи стали потреблять на 10% больше контента. Подтвердился рост скорости не только в России, но и в других странах, в том числе в Германии, Бразилии и Молдавии.
В сообщении соцсети также отмечается, что информация передается в зашифрованном виде. Это позволяет сделать обмен данными абсолютно безопасным.
Из-за отсутствия готового набора решений и для клиента, и для сервера, необходимого для внедрения и поддержки нового протокола в высоконагруженных системах, не все компании смогут быстро перевести сервисы на QUIC. Команда ВКонтакте предоставила свои разработки по поддержке сетевой технологии нового поколения на клиентах и сервере в открытый доступ.
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