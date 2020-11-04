ОАО "Труд-Витебск" выпускает защитные комбинезоны для медицинских работников в больших количествах, сообщает БЕЛТА.
Компания специализируется на производстве медицинской одежды. Весной на "Труд-Витебске" впервые начали шить комплекты одноразовых защитных комбинезонов для медиков. Материал для них поставляется ОАО «СветлогорскХимволокно».
– Сейчас в среднем в месяц выпускаем около 10 тыс. защитных комбинезонов. При необходимости готовы будем производить больше, – отметили на предприятии.
Готовая продукция поставляется на "Медтехнику" в Витебске. Оттуда товар направляется по учреждениям здравоохранения. В пошив необходимых средств индивидуальной защиты для медиков включены и другие предприятия региона.
ОАО "Труд-Витебск" был основан в 1991 году. Сотрудники создают широкий ассортимент швейных изделий – от медицинской одежды до трикотажа и геральдических изделий. Компания оказывает услуги по пошиву продукции из давальческого сырья, по раскрою ткани. Сегодня на предприятии работает около ста человек.
Фото БЕЛТА
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Витебское предприятие в месяц выпускает около 10 тыс. защитных костюмов для медиков
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