Доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский рассказал о влиянии морозов на заражение коронавирусом, сообщает РИА Новости.
Специалист утверждает, что температура воздуха на улице большой роли не играет, так как заражение чаще всего происходит в помещении, например в метро, где температура воздуха постоянная.
Однако все же вирус хуже функционирует в тепле, так как после высыхания капли жидкости, в которой он передается от носителя, патоген дезактивируется.
Фото: pixabay.com
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Вирусолог оценил влияние морозов на заболеваемость COVID-19
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