VIII Международный литературный фестиваль «Славянская лира – 2021» сегодня откроется в Минске

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Организаторы фестиваля подготовили для участников насыщенную программу. Финалисты открытого заочного конкурса испытают мощь поэтической и прозаической строк в состязаниях по таким номинациям, как «Поэзия. Свободная тематика», «Малая проза», «Драматургия», «Художественный перевод», «Поэзия о творчестве и творцах». Состоится также блиц «Турнир поэтов».Как отметил в интервью корреспонденту sb.by председатель оргкомитета фестиваля Олег Зайцев, в эти дни Дом Москвы в Минске превратится в средоточие искрометной поэзии и жизнеутверждающей прозы, захватывающей драматургии и умелого перевода. По его словам, прикоснуться к творчеству юбиляров-классиков русской и белорусской литературы можно будет на литературной научно-практической конференции «Как слово наше отзовется», которой посвятят целый день форума. Она пройдет в Государственном музее истории белорусской литературы.отметил Олег Зайцев.Изучение современного литературного процесса станет главной темой международного круглого стола «Лед и пламень: стихи и проза на современном этапе, их взаимосвязь и взаимодействие».Участников фестиваля ждут творческие вечера членов жюри и почетных гостей. К слову, перед литераторами выступит литературный критик, литературовед, кандидат филологических наук, член белорусского литературного союза «Полоцкая ветвь» Людмила Толчикова. Часть выступлений пройдет в выездном режиме. Участники и гости фестиваля отправятся на обзорную экскурсию по Верхнему городу в Минске.Завершит литературный форум торжественная церемония награждения победителей «Славянской лиры – 2021», а также заключительный гала-концерт.Соучредителями Международного фестиваля «Славянская лира – 2021» выступают Международное сообщество писательских союзов, Международная федерация русскоязычных писателей, Союз писателей России, Союз российских писателей, Российский союз профессиональных литераторов, Межрегиональный союз писателей (г. Луганск), Южнорусский союз писателей (г. Одесса). Форум пройдет при поддержке представительства «Московского центра международного сотрудничества» в Беларуси (Дом Москвы в Минске).