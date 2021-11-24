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  2. Виджет с информацией об имеющихся ресурсах деловой древесины доступен на сайте биржи

Виджет с информацией об имеющихся ресурсах деловой древесины доступен на сайте биржи

Виджет с информацией об имеющихся ресурсах круглых лесоматериалов доступен на сайте Белорусской универсальной товарной биржи. Найти его можно во вкладке «Баланс КМЛ на 2022 год» в разделе "Лесопродукция". 

Там, в частности, на интерактивной карте по стране и в разрезе областей обозначен объем свободного сырья на следующий год хвойных, лиственных пород древесины, а также кругляка сорта D и техсырья. 

В БУТБ отмечают, что появился виджет благодаря инициативе Минлесхоза. 

– Теперь узнавать о наличии свободных ресурсов в той или иной области можно максимально оперативно и круглосуточно, – обратили внимание на бирже.

Ожидается, что благодаря нововведению удастся сгладить колебания спроса и цены на торгах, ведь участники будут видеть баланс и понимать, где и в каком количестве есть еще сырье. 

druk@sb.by

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Фото: Андрей САЗОНОВ
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