Виджет с информацией об имеющихся ресурсах деловой древесины доступен на сайте биржи

Виджет с информацией об имеющихся ресурсах круглых лесоматериалов доступен на сайте Белорусской универсальной товарной биржи. Найти его можно во вкладке «Баланс КМЛ на 2022 год» в разделе "Лесопродукция".

Там, в частности, на интерактивной карте по стране и в разрезе областей обозначен объем свободного сырья на следующий год хвойных, лиственных пород древесины, а также кругляка сорта D и техсырья.

В БУТБ отмечают, что появился виджет благодаря инициативе Минлесхоза.

– Теперь узнавать о наличии свободных ресурсов в той или иной области можно максимально оперативно и круглосуточно, – обратили внимание на бирже.

Ожидается, что благодаря нововведению удастся сгладить колебания спроса и цены на торгах, ведь участники будут видеть баланс и понимать, где и в каком количестве есть еще сырье.

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