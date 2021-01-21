После жалоб белорусов с начала года было заблокировано более трех тысяч аккаунтов с признаками мошенничества, сообщает БЕЛТА.
– В последнее время в Беларуси участились случаи мошенничества в отношении держателей банковских карт. Злоумышленники используют популярные мессенджеры, чтобы связаться со своими жертвами. Только с начала года в Беларуси Viber заблокировал более трех тысяч аккаунтов с признаками мошенничества, на которые пожаловались белорусы, – сообщили в пресс-службе компании.
Чаще всего мошенники звонят пользователям с поддельных аккаунтов различных банков и представляются их сотрудниками (известны случаи, когда злоумышленники называли себя представителями Беларусбанка). На аватарку они обычно ставят логотип банка, название аккаунта идентично названию банка.
Мошенники задают вопросы, пытаются узнать у людей данные их банковских карт.
Компания Rakuten Viber напоминает, что нельзя передавать собеседникам в мессенджерах данные своей карты (номер, срок действия, CVV-код), любой ПИН-код, логин и пароль от интернет-банкинга, пароль 3D Secure, СМС-пароль.
Кем бы не представился звонящий, не нужно сообщать ему свои личные данные.
Номер телефона мошенника можно отметить как "спам" в Viber. Сообщить о поддельном аккаунте также можно в службу поддержки Viber.
Фото: pixabay.com
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Viber после жалоб белорусов заблокировал более трех тысяч аккаунтов с признаками мошенничества
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