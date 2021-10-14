Вероника Сердюк о взятом курсе на многодетность: надо популяризировать глубинку, чтобы семьи хотели туда ехать

Финансовая поддержка семей со стороны государства огромная. Для популяризации многодетности необходимо рассмотреть потенциал сельской местности – семьи на селе более открыты к деторождению. Такое мнение высказала мама пятерых детей и председатель общественного объединения «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля» Вероника Сердюк во время круглого стола в издательском доме «Беларусь сегодня», приуроченного ко Дню матери.

– Посмотрите на модное явление. Как только городская семья уезжает за черту города, покупает домик в деревне или восстанавливает родовое гнездо, там спокойно рождается второй ребенок, потом третий и последующий. Так было с моей родной сестрой. Ведь жить на 20-м этаже и дышать воздухом, где нет деревьев, только машины, – все это ставит семью в рамки. А сельские семьи более открыты к деторождению, – подчеркнула Вероника Сердюк. – Важно развенчивать миф, что в деревне плохо. Например, когда пришло время отдавать детей в школу моей сестре, выяснилось, что чуть ли не к дому приходит желтый автобус, а в классе не 30, а 8 человек, так что учитель уже практически как репетитор. И в школах зачастую преподают местные талантливые энтузиасты, допустим, местный художник для развлечения еще и обучает ребятишек. Учитывая, что страна компактная, у нас нет больших расстояний без коммуникаций, этим нельзя пренебрегать. Надо популяризировать глубинку, чтобы семьи хотели туда ехать.