Великобритания призвала Париж усилить борьбу с преступными группировками, переправляющими мигрантов

– сказал Борис Джонсон. Он также добавил, что ранее британской стороне было трудно убедить "некоторых партнеров, в особенности французов, в необходимости действовать так, как того требует ситуация".Глава британского правительства заявил, что "шокирован и возмущен" произошедшим. По словам Бориса Джонсона, трагедия продемонстрировала, насколько опасен может быть морской маршрут из Франции в Великобританию, а также то, что осуществляемая французскими властями операция по борьбе с нелегальной миграцией через Ла-Манш не дает необходимого эффекта.– Эти события подтверждают, что операции, которую проводят наши друзья, патрулируя свое побережье при технической, а также финансовой поддержке Соединенного Королевства в размере 54 млн фунтов, недостаточно. Мы предлагаем расширить оказываемую нами поддержку и совместно с нашими партнерами следить за ситуацией на пляжах, откуда выходят в море эти лодки, – уточнил он.Власти Великобритании и Франции совместно борются с проблемой нелегалов, но число мигрантов, пытающихся пересечь проливы Ла-Манш и Па-де-Кале, постоянно увеличивается. В 2021 году, воспользовавшись этим маршрутом, в Соединенное Королевство прибыли более 25 тыс. беженцев. 11 ноября был зафиксирован суточный максимум – 1185 человек. Несколько тысяч беженцев в 2021 году были задержаны властями Франции до того, как успели покинуть французские воды.Напоминаем, 24 ноября в районе Кале затонула лодка, перевозившая около полусотни беженцев, рассчитывавших добраться до британского побережья. Погибли около 30 человек, спасатели продолжают поиск пропавших. Прокуратура порта Дюнкерк объявила о начале расследования по статье "непредумышленное убийство при отягчающих обстоятельствах". Президент Франции Эммануэль Макрон после случившегося потребовал от агентства ЕС по контролю границ Frontex усилить меры контроля на внешних границах Евросоюза и сделать все, чтобы "найти и наказать ответственных".Фото: Getty Images