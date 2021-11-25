Великобритания призвала Париж усилить борьбу с преступными группировками, переправляющими мигрантов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к правительству Франции с призывом усилить борьбу с преступными группировками, нелегально переправляющими беженцев в Соединенное Королевство. Об этом глава британского кабмина заявил в интервью телеканалу Sky News после того, как 24 ноября в результате крушения лодки с нелегалами у берегов Франции погибли примерно тридцать человек, передает БЕЛТА.
– Нам необходимо вести эту борьбу вместе с нашими французскими и европейскими партнерами. Я заявляю нашим коллегам по другую сторону пролива Ла-Манш, что сейчас мы должны сделать шаг вперед, сотрудничать, чтобы разгромить группировки, которым сейчас буквально сходят с рук убийства, – сказал Борис Джонсон. Он также добавил, что ранее британской стороне было трудно убедить "некоторых партнеров, в особенности французов, в необходимости действовать так, как того требует ситуация".
Глава британского правительства заявил, что "шокирован и возмущен" произошедшим. По словам Бориса Джонсона, трагедия продемонстрировала, насколько опасен может быть морской маршрут из Франции в Великобританию, а также то, что осуществляемая французскими властями операция по борьбе с нелегальной миграцией через Ла-Манш не дает необходимого эффекта.
– Эти события подтверждают, что операции, которую проводят наши друзья, патрулируя свое побережье при технической, а также финансовой поддержке Соединенного Королевства в размере 54 млн фунтов, недостаточно. Мы предлагаем расширить оказываемую нами поддержку и совместно с нашими партнерами следить за ситуацией на пляжах, откуда выходят в море эти лодки, – уточнил он.
Власти Великобритании и Франции совместно борются с проблемой нелегалов, но число мигрантов, пытающихся пересечь проливы Ла-Манш и Па-де-Кале, постоянно увеличивается. В 2021 году, воспользовавшись этим маршрутом, в Соединенное Королевство прибыли более 25 тыс. беженцев. 11 ноября был зафиксирован суточный максимум – 1185 человек. Несколько тысяч беженцев в 2021 году были задержаны властями Франции до того, как успели покинуть французские воды.
Напоминаем, 24 ноября в районе Кале затонула лодка, перевозившая около полусотни беженцев, рассчитывавших добраться до британского побережья. Погибли около 30 человек, спасатели продолжают поиск пропавших. Прокуратура порта Дюнкерк объявила о начале расследования по статье "непредумышленное убийство при отягчающих обстоятельствах". Президент Франции Эммануэль Макрон после случившегося потребовал от агентства ЕС по контролю границ Frontex усилить меры контроля на внешних границах Евросоюза и сделать все, чтобы "найти и наказать ответственных".
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