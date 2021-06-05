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Вечернее танго в Верхнем городе у ратуши в Минске - стрим

Традиционные вечера у ратуши в Верхнем городе стартовали вместе с летней погодой. Каждые выходные минчан и гостей площадка у Ратуши будет радовать самыми необычными и разнообразными концертами. В эту субботу в 20.30 в программе "Вечернее танго" - настоящее путешествие в мир темпераментного и изысканного стиля. В творческом тандеме музыкантов и шоу-балета "Феерия" сольются мелодия и танец. Смотрите стрим с на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday в социальных сетях, подписывайтесь на наш канал.

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