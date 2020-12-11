До 20 декабря вдоль столичного Партизанского проспекта установят большие поздравительные открытки, сообщает «Минск-новости».
— Продолжается оформление района к приближающимся зимним праздникам. На площадке около универмага «Беларусь», где красуется елка, к уже установленной иллюминации добавится еще одна. Какая – пусть пока останется в тайне. Разработана концепция праздничного оформления Партизанского проспекта. Она называется «Новогодняя открытка». Поздравительные открытки размером 2×1,5 м подготовят во дворцах детей и молодежи «Золак» и «Орион». Выберем 27 лучших работ. До 20 декабря их установят не только на различных участках вдоль Партизанского проспекта, но и на остановках транспорта, - поделился глава администрации Заводского района Сергей Масляк.
Фото: БЕЛТА
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Вдоль Партизанского проспекта разместят большие поздравительные открытки
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