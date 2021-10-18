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Вблизи Курильских островов зарегистрировали пять землетрясений

В акватории Тихого океана рядом с Курилами зарегистрировали сразу пять землетрясений магнитудой до 5,1, передает ТАСС.


По данным сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН, подземные толчки магнитудой 3,1 зафиксировали недалеко от Малой Курильской гряды. Еще четыре землетрясения магнитудой от 3,7 до 5,1 произошли вблизи северной группы Курильских островов. Глубина очагов составила от 36 до 69 километров.

В настоящий момент информации о пострадавших и повреждениях нет, угроза цунами не объявлялась. 

Фото: pixabay.com
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