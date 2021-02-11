Иванкович: автозаводцы не поддались протестным призывам и сохранили темп производства

Фото:

БЕЛТА

– отметил он.Также Валерий Иванкович отметил важность принятия программ инвестиционного развития, подкрепленных ресурсами. Если это банковские кредиты, то одни должны выдаваться на длительные сроки и под приемлемый процент. Ведь, к примеру, разработка нового грузовика на электротяге потянет до миллиарда долларов. Назрела необходимость и в расширении мощностей по производству автобусов, что необходимо для удовлетворения поступающих заявок. Поэтому на МАЗе уже разработан проект нового автобусного завода, который позволит удвоить производственные мощности и повысить технологический уровень производства.