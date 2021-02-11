Об этом генеральный директор ОАО «Минский автомобильный завод – управляющая компания холдинга «БелавтоМАЗ» заявил, выступая на VI Всебелорусском народном собрании.
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– Сейчас на предприятии идет смена поколений, – отметил он. – Поэтому вопрос подготовки и переподготовки кадров приобретает первостепенное значение. Основные стимулы в закреплении кадров – достойная зарплата и жилье, без этого нам не создать новые династии. Есть поручение Президента о переходе на 80-процентый целевой набор в вузы при поступлении на инженерно-технологические специальности. Это своевременный шаг.
Также Валерий Иванкович отметил важность принятия программ инвестиционного развития, подкрепленных ресурсами. Если это банковские кредиты, то одни должны выдаваться на длительные сроки и под приемлемый процент. Ведь, к примеру, разработка нового грузовика на электротяге потянет до миллиарда долларов. Назрела необходимость и в расширении мощностей по производству автобусов, что необходимо для удовлетворения поступающих заявок. Поэтому на МАЗе уже разработан проект нового автобусного завода, который позволит удвоить производственные мощности и повысить технологический уровень производства.
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Иванкович: автозаводцы не поддались протестным призывам и сохранили темп производства
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