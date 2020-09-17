Уполномоченным представителем Главы государства в Брестской области назначен Государственный секретарь Совета Безопасности Валерий Вакульчик, в Могилевской области – заместитель Премьер-министра Анатолий Сивак. Соответствующее распоряжение сегодня подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
В соответствии с документом Андрей Равков освобожден от выполнения обязанностей уполномоченного представителя Главы государства в Брестской области.
Фото: архив БЕЛТА
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Вакульчик назначен уполномоченным представителем Президента в Брестской области, Сивак – в Могилевской
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