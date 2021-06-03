960 членов профсоюза филиала «Жлобинские электрические сети» РУП «Гомельэнерго» получили именные дисконтные карты. В соответствии с ними работники смогут получать скидки на товары и услуги в магазинах и заведениях райцентра. Они варьируют от 5 до 20 процентов.
– Проект создан для социальной защищенности членов профсоюза и мотивации профсоюзного движения, – комментируют в руководстве профкома «Жлобинских электрических сетей».
По профдисконту с предприятием сотрудничают около 50 организаций. В перспективе планируют распространить льготу и на неработающих пенсионеров, бывших работников филиала. Данный проект не единственный социально значимый, реализуемый профкомом.
Фото: газета «Новый день».
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В Жлобине энергетики разработали дисконтную программу для членов профсоюза
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