На гребном канале в Заславле завершился чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ. Итоги заключительного дня турнира таковы: в соревнованиях байдарок-двоек на дистанции 200 метров победу праздновали Маргарита Махнева и Марина Литвинчук, среди каноэ-четверок на 500 метрах лучшими были Евгений Тенгель, Артем Козырь, Глеб Солодуха и Денис Махлай. Среди байдарок-четверок дистанцию 1000 метров первыми преодолели Олег Юреня, Павел Медведев, Никита Санько и Виталий Белько. В заездах каноэ-одиночек на 5000 метров золото завоевали Ольга Климова и Никита Рудевич, а в соревнованиях байдарок-одиночек на такой же дистанции равных не было Алине Невмержицкой и Олегу Юрене.

Главный тренер нашей национальной команды Владимир Шантарович о результатах говорит так:

- Высоких секунд здесь не было. Погода – токийская: боковой правый ветер, который превышал все допустимые нормативы. Мы приехали на базу в Заславле на две недели: первые дни была хорошая погода, мы сделали все срезы – результаты соответствовали международному уровню. Но на второй неделе погода внесла свои коррективы. Это хорошо для развития определенных качеств – бойцовских. Я увидел у многих спортсменов и экипажей такие качества и получил полное удовлетворение от таких заездов.

Отбор спортсменов для экипажей в олимпийских видах программы и просмотр резерва, который уже в ближайшее время сможет составить конкуренцию лидерам, – на чемпионате Беларуси было решено немало важных задач. Теперь, говорит Владимир Шантарович, у гребцов запланирован непродолжительный отдых: через неделю команды каноистов снова соберутся в Минске, а байдарочники приступят к тренировкам в Мозыре. Сборы завершатся 30 августа, а дальнейшие планы наших спортсменов будут зависеть от решения международной федерации. В календаре по-прежнему значится проведение Кубка мира в сентябре и чемпионата Европы – в октябре, но сегодня и эти старты остаются под вопросом.