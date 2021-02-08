На территории Республики Корея обнаружено около 87 очагов высокопатогенного птичьего гриппа H5N8, сообщает ТАСС.
Согласно информации Министерства продовольствия, сельского и лесного хозяйства страны, ветеринары изучают еще один предполагаемый очаг заболевания на ферме в городе Почхон (провинция Кёнгидо), где находятся 160 тыс. кур.
В качестве профилактики в Южной Корее с конца ноября 2020 года уничтожено почти 26 млн голов домашней птицы. Розничная стоимость куриных яиц увеличилась за последнюю неделю на 43,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Куриное мясо возросло в цене за тот же период более чем на 15%, а утиное – на 35%.
Для регулирования цен на период до 30 июня правительство приняло решение отменить импортные тарифы на куриные яйца и семь видов птицеводческой продукции.
Фото: pixabay.com
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В Южной Корее уничтожено почти 26 млн домашних птиц из-за вспышки птичьего гриппа
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